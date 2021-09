Ronaldo sull’Inter: “Sono interista, vorrei vincesse sempre: per me è da Scudetto”

Il brasiliano è ancora molto legato ai colori nerazzurri

Ronaldo è solo uno ed è Il Fenomeno. Una frase ricorrente che i più giovani probabilmente non riescono a capire ma che tutti coloro che lo hanno vissuto dal vivo, addetti ai lavori e non, comprendono invece benissimo. Il due volte pallone d'oro brasiliano ed ex leggendario attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport , parlando, tra le altre cose, proprio dei nerazzurri.

"Per me la grande favorita per lo Scudetto rimane l'Inter, che è campione in carica. Anche dopo le cessioni, il gruppo rimane forte e solido. Sono stati aggiunti giocatori importanti in organico e ha tanti giovani interessanti. Per me è ancora la più forte. Occhio però a sottovalutare la Juve: anche senza CR7 può essere temibile".