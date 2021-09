L’Inter accelera per il rinnovo di Brozovic: il padre è a Milano

Nei prossimi giorni l'incontro decisivo

L' Inter infatti è ormai "Brozo-dipendente" e anche il calciatore è ormai molto legato all'ambiente, di cui è il fulcro non solo in campo, ma anche negli spogliatoi. Brozovic però chiede un netto ritocco dell'ingaggio, dai 3,5 milioni percepiti ora ad almeno 5 a stagione. L'Inter, dapprima più lontana, sembra ormai essersi convinta della necessità di chiudere quanto prima, per evitare spiacevoli sorprese.

Ecco perché, come riportato dalla "Rosea", il padre ed agente di Brozovic, Ivan, è atterrato ieri a Milano con l'avvocatessa di fiducia. Un segnale chiaro, almeno sulla carta, sull'importanza del momento e sulla decisa accelerata nella trattativa. L'incontro decisivo verrà programmato nei prossimi giorni e vista la comunione di intenti di entrambe le parti, è possibile che il prolungamento triennale avvenga prima di quanto si potesse pensare. Una buona notizia sia per Inzaghi che per i tifosi: con questi rinnovi la società non vuole abbandonare il progetto, ma rinsaldarlo ulteriormente.