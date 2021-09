Verso Sampdoria-Inter: le probabili scelte di Inzaghi

Turnover obbligato per il tecnico

L' Inter di Simone Inzaghi , a punteggio pieno dopo le due belle vittorie in avvio di campionato, si prepara alla delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria . Delicata soprattutto perché arriva a soli 3 giorni dall'esordio in Champions League contro il Real Madrid . Considerato il tour de force in arrivo nei prossimi 20 giorni e le scorie degli impegni con le nazionali, ecco il probabile 11 che scenderà in campo a Marassi.

Nonostante l'erroraccio contro l'Hellas Verona, il posto tra i pali rimarrà di Samir Handanovic, anche se Ionut Radu alle sue spalle scalpita per avere spazio. In difesa poi è possibile che almeno uno dei tre tenori, Bastoni, De Vrij e Skriniar, resti a riposo. Probabile che la scelta ricada su quest'ultimo, al cui posto potrebbe scendere in campo il jolly Danilo D'Ambrosio. A centrocampo, dove verrà confermata l'ossatura centrale Brozovic-Barella-Calhanoglu, l'unico cambio potrebbe essere a sinistra, con Perisic lasciato a riposo per dare spazio dal primo minuto a Dimarco. A destra invece confermato Darmian con Dumfries tenuto "in fresco" per la sfida contro il Real Madrid.