L’Inter annuncia ufficialmente il lancio del fan Token $INTER: il comunicato

I fan potranno fruire di un'esperienza interattiva

Finalmente il gran giorno è arrivato: il Fan Token di Socios , nuovo sponsor dell' Inter , è pronto ad essere lanciato in grande stile sulla piattaforma Socios.com . A comunicarlo è la stessa società con un apposito comunicato stampa:

FC Internazionale Milano, in partnership con Chiliz $CHZ, blockchain provider di punta per il settore dello Sports and Entertainment globale, annuncia che venerdì 10 settembre alle ore 13.00 verrà lanciato il Fan Token $INTER sulla piattaforma Socios.com.