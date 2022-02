Nuovo San Siro, Inter e Milan vogliono accelerare i lavori

I due club cercano di anticipare l'inizio dei lavori

In attesa del Derby di Coppa Italia che potrebbe, forse, decidere l'esito finale di una stagione intera, Inter e Milan si alleano per una causa comune, un bene superiore: la costruzione del nuovo stadio. Dopo l'apparente accelerata di qualche mese fa infatti, con il comune che di fatto aveva approvato il progetto, tutto adesso tace di nuovo. E, naturalmente, i club ora stanno iniziando a finire la pazienza: le promesse finora non sono state mantenute.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, La "Cattedrale", il progetto di Populous scelto per il nuovo stadio, richiederà diversi anni per essere completato e Inter e Milan hanno giustamente fretta di iniziare i lavori. Le due società aspettano di avere un incontro con il sindaco di Milano Beppe Sala, impegnato con i preparativi per l'Olimpiade invernale del 2026. Con le giuste tempistiche la cerimonia inaugurale si sarebbe potuta tenere nel nuovo impianto ma oramai ci si è mossi troppo in ritardo: il nuovo stadio non sarà pronto prima del 2027.