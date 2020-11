Sassuolo-Inter, Ambrosini incensa Barella: “Il migliore per continuità. Vidal? Anche nelle difficoltà è importante”

L’Inter torna a vincere in maniera convincente: il 3-0 recapitato al Sassuolo è stata una vittoria meritata fin dal primo minuto. Dagli studi di Sky, Massimo Ambrosini parla dei centrocampisti a disposizione di Conte, sottolineando l’importanza di Barella e difendendo Vidal, troppo spesso al centro di critiche in questi suoi primi mesi in nerazzurro.

“Sulla continuità di rendimento e qualità” – afferma Ambrosini – “ è il migliore che ha l’Inter. Vidal non l’ho trovato così tanto negativo anche di fronte alle difficoltà che ha avuto. Perché con la sua leadership è sempre stato utile all’Inter. Al di là di queste altalene di rendimento, penso che Conte non ne farà a meno. Non è stato valutato per l’importanza che ha avuto. Un giocatore da recuperare per l’Inter è Sensi, perché lui cambia il volto al centrocampo. Dà alternative, cambia il gioco”.

