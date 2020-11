Sassuolo-Inter, De Zerbi (Sky): “Inter in forma e concentrata. Andare sotto dopo tredici minuti ha reso tutto più difficile”

L’Inter vince e convince a Reggio Emilia battendo per 0-3 il Sassuolo. Dopo il gol in apertura di Alexis Sanchez, il raddoppio è arrivato grazie ad un autogol di Vlad Chiriches dopo un bel cross di Arturo Vidal. Nel secondo tempo il gol che chiude definitivamente il match è di Roberto Gagliardini.

A commentare la gara ai microfoni di Sky Sport, ci ha pensato il l’allenatore neroverde Roberto De Zerbi. Ecco le sue parole: “Abbiamo preso due gol brutti in maniera molle, con poca concentrazione. L’Inter stava bene, andare sotto dopo tredici minuti ha reso tutto più difficile, non dobbiamo però perdere la consapevolezza. Non fasciamoci la testa e pensiamo subito a come ripartire. Se fissiamo obiettivi sbagliamo, perché superare le prime sette vuol dire che qualcuna delle big buca qualche gara e noi siamo perfetti. Capita di avere alti e bassi quando si cresce, è un discorso globale ma senza fasciarci troppo la testa. Per diventare grandi bisogna anche cadere e perdere”.

Poi ancora: “Ci serviva forse un po’ più di intraprendenza, abbiamo però avuto coraggio nel pressing. Qualche giocatore non è ancora al top e per noi sono determinanti. Abbiamo perso palloni sanguinosi, oggi andare sotto subito ha indirizzato la gara, senza togliere niente all’Inter che ha fatto una grande partita”.

