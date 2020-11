Sassuolo-Inter, Darmian (Inter TV): “Volevamo la vittoria per riscattarci. Champions? Siamo ancora in corsa”

E’ tornata finalmente l’Inter che tutti i tifosi nerazzurri stavano aspettando da tempo. Contro il Sassuolo – una delle formazioni più in forma e brillanti del campionato italiano – la squadra di Antonio Conte reagisce alle tante critiche ricevute negli ultimi giorni e sfodera la prestazione probabilmente più bella della stagione. Uno 0-3 strappato al Mapei Stadium nel corso di 90′ in cui la formazione nerazzurra ha tenuto in mano il pallino del gioco, senza soffrire quasi mai l’imprevedibilità degli attaccanti in maglia neroverde. A commentare l’ottima reazione di squadra dopo la sconfitta contro il Real Madrid dello scorso mercoledì, è stato Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV.

Le sue parole: “Sicuramente è stata un’ottima prestazione di tutta la squadra, era quello che ci voleva. Venivamo da una sconfitta e volevamo riscattarci, è stato il miglior modo per farlo. Sapevamo di incontrare una squadra in forma, con elementi di qualità, ma siamo venuti qua convinti di sapere cosa fare e penso si sia visto in campo. Assist? Sì, mi fa piacere. Quando si può dare una mano in fase offensiva è sempre un piacere, penso sia la cosa migliore aiutare la squadra a vincere. Boga? Sapevo di avere un avversario tosto davanti che è bravo nell’uno contro uno. Non solo io, ma tutto il reparto ha fatto un’ottima fase difensiva. Abbiamo limitato tutti i loro attacchi, penso che a livello generale abbiamo fatto un’ottima prestazione, ci voleva. Champions contro il Borussia? Dovremo avere la stessa voglia e cattiveria, sarà una partita difficile contro un avversario tosto. Ogni partita di Champions è difficile, andremo lì per vincere, vogliamo fare di tutto in queste due partite per cercare la qualificazione”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi