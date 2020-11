Sassuolo-Inter, dopo il Real Conte “concede il bis”: Eriksen in campo per pochi minuti. I numeri della stagione

Come qualche giorno fa contro il Real Madrid, Christian Eriksen ha fatto il suo ingresso in campo solo nei minuti finali della sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter.

Il fantasista danese ex Tottenham è entrato solo al minuto 85′ al posto di Ivan Perisic e ha avuto ancora poco tempo per mettersi in mostra. Da quando a gennaio è arrivato all’Inter Eriksen ha collezionato fin qui 921 minuti sui 2343 totali in Serie A per una percentuale pari al 40,57%.

In questa stagione ha collezionato 216 minuti in campionato: per tre volte è partito titolare (Fiorentina, Genoa, Parma), per tre volte ha fatto il suo ingresso in campo negli ultimi minuti finali di partita (Benevento, Milan e Sassuolo) e per tre volte è rimasto seduto in panchina tutti i 90′ a vedere i compagni in azione (Lazio, Atalanta e Torino).

In Champions, dopo essere partito titolare contro il Borussia Mönchengladbach, Eriksen non è sceso più in campo dal 1′: gli 11 minuti contro lo Shakhtar, la panchina e i 360 secondi nelle due sfide con il Real Madrid chiudono i conti per un totale di 94 minuti.

