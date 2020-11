Sassuolo-Inter 0-3, nerazzurri cinici al massimo: la statistica che lo evidenzia

Netta vittoria per 0-3 dell’Inter al Mapei Stadium ai danni del Sassuolo, arrivata grazie alle reti di Sanchez e l’autorete di Chiriches nel primo tempo, mentre nel secondo ci ha pensato Gagliardini a mettere la parola fine al match. Nerazzurri mai così cinici, che capitalizzano al massimo tutti gli spazi lasciati dagli uomini di De Zerbi. Cinismo evidenziato anche da una curiosa statistica riportata da OptaPaolo: l’Inter ha vinto facendo registrare un possesso palla inferiore al 35%, come non accadeva dal derby con il Milan vinto nel 2012.

35% – Era da ottobre 2012 (contro il Milan) che l’Inter non vinceva una gara di #SerieA con un possesso palla inferiore al 35%. Impassibile.#SassuoloInter pic.twitter.com/rjbfNc9kZR — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 28, 2020

