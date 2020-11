Sassuolo-Inter, Conte in conferenza: “Non posso essere l’unica soluzione dell’Inter. Champions? Daremo battaglia”

L’Inter rialza la testa dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid e batte in trasferta 0-3 il Sassuolo. Al termine della partita, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: “Se consideriamo il risultato è la miglior Inter, con 3 gol fatti e 0 subiti. Abbiamo giocato anche meglio di questa sera, voi date valenza solo al risultato finale che condiziona i giudizi”.

Il ko in Champions: “Dopo il Real Madrid non ho detto nulla, anzi ho ringraziato per l’impegno. Dopo 4 minuti eravamo sotto, dopo 30 con un uomo in meno e contro avevi una squadra come il Real Madrid. Se non capiamo questo tipo di situazioni e facciamo conclusioni diventa dura, io vedo sempre l’impegno dei miei ragazzi”.

In Europa non è ancora finita: “Ci sono ancora due partite da giocare, daremo tutto e faremo il massimo. Speriamo di essere fortunati con il Var e con gli arbitri perché non siamo stati fortunatissimi, speriamo anche di recuperare qualche giocatore perché qualcuno è stanco. Ma daremo battaglia”.

Le parole della dirigenza: “Il rapporto con Zhang e la proprietà è ottimo, mi sono messo a disposizione per iniziare un percorso e cercare di riportare il club dove merita. L’unica cosa che mi sento di dire è che io sono una delle soluzioni, assieme ad altre, ma non posso essere l’unica soluzione per l’Inter. C’è bisogno di tutti quanti”.

Lo striscione dei tifosi: “Da parte nostra c’è la voglia e la determinazione di dare sempre il massimo e di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Una cosa deve essere chiara: noi ci mettiamo sempre il 110%. Giocare per l’Inter e con l’Inter non è semplice, c’è tanta negatività attorno alla squadra”.

