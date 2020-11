Sassuolo-Inter, Conte (Sky): “Su di noi buttano negatività, ma siamo un fronte unico. Perché criticano solo me?”

Riscatto doveva essere e riscatto è stato: l’Inter di Antonio Conte è tornata al successo dopo la caduta di Champions League, giocando un’ottima prova contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi. La formazione nerazzurra ha disputato una delle migliori gare della stagione, chiudendo la gara del Mapei Stadium con un rotondo 0-3.

Intervistato da Sky Sport dopo il fischio finale, Antonio Conte ha detto la sua sulla gara: “Noi proviamo sempre a dare il meglio, alcune volte ci riusciamo ed altre no. L’inerzia la puoi spostare o meno, l’importante è uscire dal campo con la maglia sudata. Non ho cambiato assolutamente niente”.

Conte prosegue: “La partita è stata preparata in una determinata maniera perché bisogna sempre rispettare l’avversario. Barella ha giocato per la prima volta davanti alla difesa, ma aveva il compito di alzarsi in determinate situazioni. La migliore prestazione della stagione? No, abbiamo giocato meglio altre volte ma si guarda solo il risultato”.

Il tecnico continua: “Cambiano le partite e le caratteristiche degli avversari, noi dobbiamo adattarci ad ogni tipo di situazione. Oggi era una gara studiata, complimenti ai calciatori perché non è semplice. In generale qui non è facile niente, perché non si vede l’ora di buttare negatività sull’ambiente. Io di squadre penso di averle allenate, ma queste cose non le ho mai viste: per i calciatori diventa difficile dare il meglio. Ma siamo un fronte unico, queste situazioni ci danno più forza”.

Conte torna sulle dichiarazioni polemiche rilasciate di recente: “Nelle cose positive è giusto dividersi i meriti, se ci sono delle critiche non devono riceverle solo calciatori e allenatori. Bisogna essere uniti e compatti, quando la barca è in tempesta si rema tutti nella stessa direzione”.

