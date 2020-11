Sassuolo-Inter, talismano Gagliardini: Inter sempre vincente quando lui va in gol

Non saranno stati (sempre) i suoi gol a valere i tre punti, men che meno oggi visto che ha segnato la rete dello 0-3: però la statistica è singolare e ne dà conto – nel post-partita di Sassuolo–Inter – proprio il profilo Twitter ufficiale del club nerazzurro. La statistica è questa: Roberto Gagliardini è andato a segno, in Serie A, in undici partite: e tutte queste undici partite, alla fine, sono state vinte dall’Inter.

Una statistica che, in parte, rende anche qualche rivincita a un giocatore di cui, contro il Sassuolo, prima di oggi, si ricordava anzitutto il gol sbagliato l’anno scorso a due passi dalla porta, con il centrocampista che riuscì a stampare la palla sulla traversa da dentro l’area piccola. Undici gol per trentatré punti, quindi: l’Inter, su Twitter, celebra quello che definisce un “talismano”. Soprattutto, però, si tiene i tre punti: l’unica, sola, cosa cosa che oggi veramente contasse.

