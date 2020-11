Sassuolo-Inter 0-3, nerazzurri al secondo posto: classifica e calendario

Vittoria fondamentale per l’Inter quella arrivata oggi al Mapei Stadium contro il Sassuolo con un netto 0-3, la quale ridà morale alla compagine nerazzurra in vista della sfida decisiva contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League di martedì prossimo. Grazie alla vittoria odierna, gli uomini di Conte salgono momentaneamente al secondo posto in classifica, proprio al pari del Sassuolo, in attesa ovviamente di tutte le altre gare della 9° giornata di Serie A. Ecco la classifica aggiornata:

Milan 20

Inter 18

Sassuolo 18

Roma 17

Juventus 16

Napoli 14

Atalanta 14

Lazio 14

Verona 12

Sampdoria 10

Cagliari 10

Bologna 9

Spezia 9

Benevento 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Torino 5

Genoa 5

Crotone 2

una partita in più

Calendario Inter

Ecco le prossime partite che disputerà l’Inter fino alla sosta natalizia:

01/12 h 21.00: B.Moenchengladbach-Inter

05/12 h 20.45: Inter-Bologna

09/12 h 21.00: Inter-Shakhtar Donetsk

13/12 h 12.30: Cagliari-Inter

16/12 h 20.45: Inter-Napoli

20/12 h 15.00: Inter-Spezia

23/12 h 18.30: Verona-Inter

