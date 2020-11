Sassuolo-Inter, Gagliardini (Sky): “Noi bombardati da tutte le parti. Oggi il sistema di gioco ci ha aiutati”

L’Inter vince e convince a Reggio Emilia battendo per 0-3 il Sassuolo. Dopo il gol in apertura di Alexis Sanchez, il raddoppio è arrivato grazie ad un autogol di Vlad Chiriches dopo un bel cross di Arturo Vidal. Nel secondo tempo il gol che chiude definitivamente il match è di Roberto Gagliardini.

A commentare la gara ai microfoni di Sky Sport, ci ha pensato proprio l’ultimo marcatore della partita, Roberto Gagliardini. Ecco le sue parole: “Oggi non potevamo sbagliare, abbiamo avuto un atteggiamento giusto contro un avversario di assoluto rispetto. In momenti così difficili quando ti bombardano da tutte le parti ci sono parole da dire. Giocando ogni tre giorni dovevamo pensare subito alla prossima partita, e oggi eravamo compatti e abbiamo concesso poco. Modulo? Sicuramente la nuova sistemazione in campo ci ha dato una mano, abbiamo coperto meglio il terreno di gioco. Oggi siamo riusciti ad aspettarli in maniera corretta, non abbiamo concesso spazi ad una squadra che sa giocare bene come il Sassuolo”.

