Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter: Lukaku e Hakimi dalla panca, Vidal cerca il riscatto

Archiviare la brutta sconfitta rimediata in Champions League contro il Real Madrid e rilanciarsi in campionato. E’ questa la missione dell’Inter di Antonio Conte, impegnata questo pomeriggio alle 15 al Mapei Stadium contro una delle squadre più in forma del campionato, il Sassuolo di De Zerbi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sorpresa il tecnico nerazzurro con ogni probabilità rinuncerà dal 1′ a Romelu Lukaku. L’attaccante belga infatti potrebbe partire dalla panchina, in avanti insieme a Lautaro Martinez ci sarà Alexis Sanchez.

Difesa confermata con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. A centrocampo spazio a Barella e Gagliardini, cambiano invece gli esterni con Darmian e Perisic dal 1′: panchina per Hakimi e Young. Occasione importanti sulla trequarti per Vidal, chiamato al riscatto dopo il rosso rimediato contro il Real.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi; Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lautaro, Sanchez.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<