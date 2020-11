Sassuolo-Inter, Brozovic scalpita e insidia già Gagliardini: Conte ci pensa

Marcelo Brozovic è risultato negativo all’ultimo tampone ed è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. L’assenza del croato a centrocampo si è fatta sentire nella sfida persa contro il Real Madrid e Conte non vede l’ora di riaverlo a disposizione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, attenzione alle sorprese perché Brozovic potrebbe già scendere in campo oggi contro il Sassuolo. Il croato infatti scalpita e insidia Gagliardini per una maglia da titolare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<