Scaloni punta su Lautaro: “Gli dobbiamo tanto, per noi è fondamentale”

Dopo essere stato uno dei grandi trascinatori dell' Argentina nell'estate 2021 verso la conquista della Copa America, Lautaro Martinez è pronto a vivere da protagonista anche l'imminente Mondiale di Qatar 2022. Al fianco di Leo Messi, in quella che per il 10 dell'albiceleste sarà l'ultima partecipazione in una Coppa del Mondo, l'attaccante dell' Inter avrà il compito di portare una buona percentuale di reti per aiutare un popolo intero a coronare un'impresa che da quelle parti manca dal 1986. Del centravanti nerazzurro, nell'intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport , ha parlato nelle scorse ore il commissario tecnico Lionel Scaloni.

Queste le sue parole su Lautaro: "È stato ed è fondamentale, è un ragazzo prezioso per noi. Ci ha dato tantissimo sia nell’aspetto calcistico, con i gol, che in quello umano. Da quando siamo arrivati sapevamo che sarebbe stato lui il nostro attaccante, col Kun che inizialmente l’avrebbe aiutato. Nell’Inter andava già molto bene ed eravamo certi che con la sua gioventù, la sua voglia e tutto il calcio che ha dentro per noi sarebbe stato fondamentale. Gli dobbiamo davvero tanto perché si è concesso con tutto se stesso a noi e alla causa: è venuto in nazionale anche quando non era nelle migliori condizioni, voleva venire, voleva esserci. Un esempio".