Scalvini in dubbio per Inter-Atalanta: le alternative di Gasperini

Con più di un mese di ritardo, Inter e Atalanta sono pronte e a sfidarsi a San Siro domani sera, nel recupero della 21a giornata di Serie A. Una gara che i bergamaschi potrebbero affrontare senza uno dei pilasti della propria difesa: Giorgio Scalvini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, decisiva per capire le condizioni del difensore classe 2003 sarà la seduta di allenamento pomeridiana di oggi. Ieri Scalvini accusava ancora un po’ di dolore alla spalla, a causa di una brutta caduta contro il Milan. Non è da escludere, allora, che al centro della difesa Gasperini possa scegliere Hien dal primo minuto, affiancato da Djimsiti e Kolasinac.