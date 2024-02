L’infermeria si svuota: il piano per Acerbi, Thuram e Calhanoglu

La mini-emergenza in casa Inter per quanto riguarda gli infortunati sembra prossima alla conclusione. Il problema di Calhanoglu, che nel giro di pochi giorni si era unito a quello di Thuram, aveva messo in grande ansia il mondo nerazzurro, ma lo scenario è più positivo del previsto.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infermeria nerazzurra è pronta svuotarsi dopo il recupero contro l’Atalanta di domani sera. A parte i lungo degenti Cuadrado e Sensi, i nerazzurri sono già al lavoro per pianificare il rientro di Calhanoglu, ma soprattutto di Thuram e Acerbi.

Quest’ultimi due, infatti, sono al lavoro sul campo per recuperare la piena condizione e hanno concrete possibilità di essere convocati già contro il Genoa. In ogni caso, non ci sono dubbi per la partita con il Bologna: Acerbi, Thuram e Calhanoglu saranno a disposizione già al Dall’Ara, con l’obiettivo di essere al 100% e in campo da titolari contro l’Atletico Madrid, il 13 marzo.