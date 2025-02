Scoppia la grossa POLEMICA prima di Napoli-Inter: manca una squalifica

La prossima settimana l’Inter giocherà sul campo del Napoli e sarà un crocevia fondamentale per questo campionato con i nerazzurri che adesso sono in un ritrovato momento di fiducia grazie al successo contro il Genoa ottenuto ieri sera a San Siro per 1-0 grazie alla rete del capitano e del numero 10 Lautaro Martinez.

Dal capoluogo campano però oggi, all’indomani della vittoria interista, emergono un po’ di polemiche soprattutto sui social network per via di una mancata squalifica nerazzurra. Il riferimento è al fallo che Mkhitaryan ieri ha commesso ai danni di Miretti e che sarebbe dovuto essere punito dall’arbitro con un cartellino giallo.

Non sarebbe stata un’ammonizione banale perché l’armeno è diffidato e avrebbe quindi saltato proprio Napoli-Inter. Tanti tifosi azzurri sui social si lamentano: “Palese, in Serie A ormai vigono due regolamenti”, “Ammonizione sacrosanta non data: e con chi gioca sabato il Napoli? Ah con l’Inter…”, “Cartellino giallo in tutti i pianeti ma non a San Siro”.

Questi sono alcuni dei tweet e dei commenti social che stanno circolando maggiormente in queste ore in vista di Napoli-Inter che si giocherà sabato prossimo alle 18 al Maradona. In seguito a questa polemica c’è anche chi ha ritirato fuori il tema legato alla presunta espressione blasfema di Lautaro dopo il ko con la Juve e chi afferma che non avrebbe dovuto giocare col Genoa anziché segnare la rete della vittoria.