Furia Lautaro Martinez: prova tv e RISCHIO stangata

Tra i più delusi e amareggiati per il risultato finale di Juventus-Inter, al triplice fischio c’era sicuramente Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha disputato una partita insufficiente a causa dei numerosi errori commessi sotto porta specialmente durante il primo tempo. Da qui la rabbia del centravanti interista sfogata al termine del derby d’Italia e catturata dalle telecamere di Dazn.

In molti tra i tifosi, però, hanno immediatamente colto le espressioni blasfeme fuoriuscite dalla bocca di Lautaro Martinez. Uno sfogo che potrebbe causare una prova tv ed una conseguente squalifica nei confronti dell’attaccante argentino, come previsto dall’articolo 37 del codice di Giustizia Sportiva.

Tale norma, infatti, prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”. In tal caso, dunque, Lautaro rischierebbe di saltare la 26esima giornata di Serie A nella quale l’Inter dovrà vedersela contro il Genoa nel match del prossimo sabato 22 febbraio.

In realtà, a salvare Lautaro Martinez da una stangata da parte del giudice sportivo, dovrebbe essere l’assenza di una prova audio. Nonostante il labiale inequivocabile, le sole immagini non garantiscono una prova certa e difficilmente il capitano dell’Inter verrà squalificato. Esiste peraltro un precedente favorevole all’attaccante nerazzurro che risale alla scorsa stagione, quando Cristante non venne squalificato per lo stesso motivo dopo un Roma-Juventus in assenza di audio.