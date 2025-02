Lautaro FLOP, i quotidiani sono durissimi: “Errori gravi”

Ancora una volta in un big match, Lautaro Martinez ha mostrato una delle sue peggiori versioni stagionali. Sembra proprio che quest’anno gli scontri diretti siano una vera e propria maledizione per l’attaccante argentino, uno che in genere in certe partite tende invece ad esaltarsi. Il capitano nerazzurro, specialmente nel primo tempo di Juventus-Inter, ha cestinato parecchie palle gol senza rendersi mai davvero pericoloso, prima di ‘scomparire’ dal campo durante la ripresa.

Per questa ragione, i voti da parte dei principali quotidiani sportivi italiani sono stati insufficienti nelle pagelle di questa mattina sul Derby d’Italia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Un errore dopo l’altro e quelli sottorete sono gravi. Poteva cambiare il match, accompagna invece la sconfitta dell’Inter. Era meglio sostituirlo.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Partecipa allo sviluppo della manovra, dà anche una mano dietro. Ma è troppo precipitoso nelle conclusioni, tanto da far ricordare il Toro della prima parte di stagione. Eppure un paio erano perfino comode.

TUTTOSPORT 4.5 – L’empatia con lo Stadium bianconero è bassissima, come dimostra l’unico gol segnato a latitudini torinesi (nella sfida del 26 novembre 2023) e ieri la tradizione è stata rispettata. Bravo come uomo assist, ma il gol che si divora al 35′ del primo tempo sull’assist di Dumfries grida vendetta per uno dal suo curriculum.

PASSIONE INTER 4.5 – Tanto lavoro di raccordo in avvio. Delizioso il pallone per Dumfries che non riesce a correggere. Dopo un paio di conclusioni sbilenche, si divora una clamorosa occasione a centro area. Manca di nuovo l’appuntamento con il gol, ciccando in malo modo di sinistro. Sparisce dal campo nella ripresa.