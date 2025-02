Zazzaroni su Inzaghi: “Tutte balle sull’Inter, ecco la verità”

Sono stati durissimi i commenti fatti intorno alla prestazione dell’Inter nel post-partita della gara persa dai nerazzurri contro la Juventus. Quella della formazione di Simone Inzaghi, in effetti, non è stata specialmente nel secondo tempo una prestazione all’altezza dell’importanza del match. Un atteggiamento fin troppo leggero da parte dei nerazzurri, come già avvenuto in altri big match di questo campionato.

Ad analizzare la stagione dell’Inter ci ha pensato questa mattina anche Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport. Come evidenziato dal direttore, i nerazzurri si ritrovano ben 12 punti in meno rispetto allo scorso campionato, quasi tutti persi negli scontri diretti.

Nonostante il rendimento poco esaltante e la lotta apertissima con il Napoli avanti di 2 punti in classifica, per Zazzaroni rimane comunque l’Inter la favorita di questo campionato: “Un anno dopo l’Inter ha 12 punti in meno: diranno che è vecchia, che Inzaghi non è più Inzaghi. Balle: nel calcio 2+2 non fa sempre quattro e l’Inter resta la più forte e la favorita”.