Inter sotto attacco: “Squadra senza fame, ennesimo fallimento”

In casa Inter è giunto il tempo di fare autocritica e analizzare ancora una volta tutti gli errori commessi nel big match giocato ieri sera contro la Juventus. L’ennesima frenata in uno scontro diretto di questo campionato, a questo punto della stagione, non può essere più considerata come un caso.

Che sia una questione di presunzione, di attenzione ai dettagli o di fiato corto, Simone Inzaghi adesso ha l’obbligo di capire seriamente le ragioni di un rendimento così traballante nei big match ed intervenire subito per raddrizzare la stagione. La corsa scudetto è ancora vivissima grazie ai passi falsi commessi pure dal Napoli nelle ultime tre giornate, ma per tenere un ritmo da tricolore certe serate non si potranno più sbagliare da qui in avanti.

Durissimo è stato il giudizio espresso questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport nei confronti dei nerazzurri: “Viene da domandarsi cosa ci sia dietro l’ennesimo scontro diretto fallito dall’Inter: non è una casualità, qui non è neppure questione di dettagli, i dettagli citati dall’allenatore alla vigilia della partita. Magari, invece, il problema è la fame, la convinzione, l’attenzione, perché altrimenti non si spiega la prestazione del secondo tempo e una squadra completamente assente, peraltro alla fine della prima settimana ‘vuota’ dopo due mesi di apnea. Da due anni all’Inter non capitava di perdere due trasferte consecutive. Siamo a tre sconfitte in 40 giorni, una sola vittoria nelle ultime quattro partite: altro che profumo di scudetto, questa è la serata degli interrogativi”.

Come evidenziato dalla rosea, sarà una settimana particolarmente tosta per Inzaghi e i suoi ragazzi: “Non saranno giorni semplici da gestire, i prossimi ad Appiano. E infatti la rabbia nello spogliatoio era altissima. L’Inter non è più abituata a contare le sconfitte. E in questo senso lo stesso Inzaghi è chiamato a dare una sterzata. La serata sa di occasione persa. L’Inter continua a essere lepre, ma non è più un vantaggio. Qui ride solo Antonio Conte”.