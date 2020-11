Inter, scelto il futuro di Sensi: società e Conte allineati, ecco il piano dopo l’infortunio

Stefano Sensi è ancora alle prese con i problemi muscolari. Dopo una prima stagione in maglia Inter condizionata fortemente dagli infortuni, l’inizio di quella attuale sembrava promettere bene. Lo stesso calciatore si era detto più attento già in allenamento, nel tentativo di preservarsi un po’ di più per evitare di tirare troppo la corda. L’epilogo arrivato poi, però, è stato lo stesso: altro affaticamento muscolare, altri giorni lontano dai campi, altre partite saltate. Attualmente l’ex Sassuolo è ancora indisponibile, nonostante la natura del problema apparisse meno grave del previsto.

Ad ogni modo, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com, il futuro di Sensi con l’Inter sembra già scritto. La società ed Antonio Conte sono sulla stessa linea: l’italiano verrà aspettato e rilanciato da protagonista, presumibilmente dopo un programma cucito su misura per un recupero fisico efficace. La volontà del club non è quella di cederlo, bensì di provare nuovamente a renderlo un calciatore importante per la squadra.

