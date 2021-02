Sky – Sensi sulla via del recupero. Buone notizie da Appiano: nel mirino c’è il Genoa

Stefano Sensi vuole tornare subito a disposizione di Conte. Il centrocampista dell’Inter ci sta provando, dopo aver accusato l’ennesimo affaticamento muscolare della sua sfortunata avventura in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sensi sta meglio e ha effettuato anche oggi un lavoro personalizzato ad Appiano, dove ha spinto di più. Poi l’ex Sassuolo ha svolto anche parte del lavoro con il resto del gruppo.

Le sensazioni sono positivi, Sensi è sulla via di recupero e sono nei prossimi giorni si capirà se Conte potrà contare su di lui oppure no in vista della sfida casalinga in programma domenica pomeriggio a San Siro contro il Genoa.

