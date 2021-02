SPECIALE INTER – Nuovo logo, 4 maglie ufficiali e sponsor: tutte le anticipazioni della stagione 2021/22

Giunti nella fase finale di questa stagione, l’Inter è chiamata a raccogliere tutte le forze per cercare di difendere e possibilmente incrementare l’attuale vantaggio di quattro punti che in campionato si ritrova rispetto al Milan. Cercando però di andare avanti di qualche mese, con l’auspicio che in un senso o in un altro possano aggiustarsi i problemi societari che Suning ha manifestato negli ultimi tempi, facciamo un punto della situazione in casa nerazzurra per quanto riguarda il nuovo logo, gli accordi per una nuova sponsorizzazione e le varie indiscrezioni circolate negli ultimi mesi su quelle che potrebbero essere le maglie ufficiali dell’Inter per la stagione 2021/22.

