“Senza Calhanoglu l’Inter subisce”: pareri discordanti sul regista

Uno dei temi che ha lasciato la super sfida tra Napoli e Inter alle analisi del giorno dopo, è la sfortuna che hanno i nerazzurri in argomento di infortuni. Anche al Maradona non sono mancati i problemi fisici e Simone Inzaghi ha perso due titolari come Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu.

Proprio il regista turco è stato importante per l’Inter finché ha giocato ma il colpo subito nel primo tempo lo ha costretto ad uscire ad inizio ripresa. I quotidiani nei giudizi oggi sono divisi tra chi sottolinea come la squadra sia calata senza di lui e chi invece evidenzia come sia stato sempre condizionato dall’infortunio.

Queste le pagelle dei principali giornali sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – “Promettente il suo avvio e anche lui va calando, anche perché toccato duro. Senza la regia e il palleggio del turco, l’Inter si abbassa e subisce”.

CORRIERE DELLO SPORT 5,5 – “Sembra in crescita, lucido e dinamico, ma in avvio rimedia una contusione alla coscia destra in uno scontro con McTominay ed è costretto a rallentare. Infine a salutare a inizio ripresa”.

TUTTOSPORT 6 – “La contusione presa in avvio al flessore destro lo condiziona e infatti alla fine alza bandiera bianca”.