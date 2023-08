Serie A 2023/2024, la previsione dell’algoritmo: “Scudetto Inter”

L’attesa è quasi finita. Il prossimo weekend darà il via alla nuova stagione di Serie A e come ogni anno è il momento delle previsioni sul campionato. Ci ha pensato il noto portale statistico Opta, che tramite il suo The Analyst ha anticipato i pronostico sulla stagione.

Come funziona l’algoritmo utilizzato per prevedere la classifica:

Il modello Opta per la previsione dei campionati stima la probabilità che una squadra chiuda il campionato in una determinata posizione di classifica. Può quindi prevedere quanto è probabile che una squadra retroceda, arrivi quarta o vinca il campionato ;

; Il modello stima la probabilità di ogni risultato (vittoria, pareggio, sconfitta) per ciascuna partita usando le quote delle agenzie di scommesse e l’ Opta Power Rankings (un indice di forza che il portale Opta assegna a ciascuna squadra). Entrambe sono basate su prestazioni storiche e recenti delle squadre;

(un indice di forza che il portale Opta assegna a ciascuna squadra). Entrambe sono basate su prestazioni storiche e recenti delle squadre; Il modello considera la forza delle avversarie usando queste probabilità di risultato e simula le partite rimanenti nella competizioni migliaia di volte. Analizzando poi i risultati di ciascuna simulazione, il modello vede quanto spesso una squadra chiude la stagione in ogni posizione di classifica per creare la previsione finale.

Questa la classifica Opta dopo 10mila simulazioni:

1°: Inter

2°: Napoli

3°: Milan

4°: Juventus

5°: Lazio

6°: Roma

7°: Atalanta

8°: Fiorentina

9°: Bologna

10°: Torino

11°: Monza

12°: Udinese

13°: Sassuolo

14°: Empoli

15°: Salernitana

16°: Verona

17°: Frosinone

18°: Lecce

19°: Genoa

20°: Cagliari

L’evento Inter vincente del campionato si è verificato nel 43,8% dei casi. Meglio di Napoli (43%), Milan (5.3%) e Juventus (4,2%). Nel 2,6% dei casi l’Inter è arrivata quinta in classifica, mentre in un singolo caso sulle migliaia di simulazioni anche il Monza ha vinto il campionato.