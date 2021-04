Serie A, la classifica aggiornata ed i risultati di giornata: Darmian decisivo, l’Inter sorride

I risultati della 33esima giornata di campionato smuovono così le posizioni

Manca sempre meno alla fine della Serie A 2020-21, quando ormai la 33esima giornata di campionato sta per volgere al termine. All'appello mancano solamente i risultati di Cagliari-Roma, Torino-Napoli,Atalanta-Bologna e Lazio-Milan. L'Inter vince, non senza soffrire, contro l'Hellas Verona grazie al gol fondamentale di Matteo Darmian che entra e firma l'1-0 finale. In attesa dei risultati delle avversarie, vantaggio di 13 punti. La Juventus viene invece fermata dalla Fiorentina all'Artemio Franchi: a Vlahovic risponde Morata, appena entrato.