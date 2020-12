Serie A – L’Inter torna seconda: la classifica aggiornata ed il calendario

Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri battono 3-1 il Bologna a San Siro e tornano al secondo posto in classifica in Serie A. Per la prima volta in stagione la squadra interista vince per tre volte di fila e cerca continuità.

Dopo la vittoria sofferta della Juventus nel pomeriggio l’Inter risponde e torna a -2 dal Milan impegnato domani sul campo della Sampdoria.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Milan 23 Inter 21* Juventus 20* Sassuolo 18 Napoli 17 Roma 17 Lazio 17* Verona 15 Atalanta 14 Bologna 12* Sampdoria 11 Cagliari 11 Udinese 10 Spezia 10* Benevento 10 Parma 9 Fiorentina 8 Torino 6* Genoa 5 Crotone 2

LA PROSSIMA GIORNATA:

CAGLIARI-INTER domenica 13 dicembre 12:30

