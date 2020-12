L’Inter di Antonio Conte riesce ad accorciare sul Milan capolista, che rimane bloccato a Genova sul 2-2 contro i rossoblù. Con la vittoria sul Napoli, dunque, i nerazzurri vanno a -1 dai cugini rossoneri. In attesa del posticipo Roma-Torino, al terzo posto rimane in solitaria la Juventus a 24 punti. Ecco i risultati della 12^ giornata e la classifica aggiornata in Serie A.

