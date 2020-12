Lo Shakhtar affonda clamorosamente il Real Madrid 2 a 0: la classifica del girone B

Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha clamorosamente perso per 2 a 0 contro lo Shakhtar Donetsk, complicandosi la vita in chiave ottavi di finale e, parzialmente, aiutando l’Inter. Infatti ora lo spettro “biscotto” finale con il Borussia M si allontana, anche se ora tutti sono in gioco fino alla fine, anche gli ucraini.

Per i padroni di casa mattatori Dentinho, in rete al minuto 57, e Manor Solomon, autore del raddoppio all’82 esimo. Ora la situazione nel girone è, in attesa di Borussia Mönchengladbach-Inter, la seguente:

Borussia M 8,

Shakhtar D 7,

Real Madrid 7,

Inter 2

Nel prossimo turno, decisivo per i verdetti finali e per decretare chi passerà agli ottavi, l’Inter ospiterà gli ucraini dello Shakhtar, mentre il Real Madrid ospiterà i tedeschi del Borussia.

