“Si sentivano solo i tifosi dell’Inter”: bordata di Schmeichel al City

Nonostante le numerose occasioni e palle gol prodotte sia da una parte che dall’altra, Manchester City-Inter non è stata per tutti una partita entusiasmante. Inviato allo stadio per CBS Sports, l’ex portiere Kasper Schmeichel, ad esempio, non sembra essersi divertito ad osservare il pareggio dell’Etihad Stadium. Commentando l’atmosfera dell’incontro, l’ex calciatore ha in particolare criticato l’atteggiamento fin troppo spento dei tifosi citizen.

Queste le parole di Schmeichel sulla gara di Champions League: “Non credo sia stata una partita entusiasmante. Anzi, credo sia stata una gara piuttosto noiosa. L’Inter è stata bravissima a stoppare il gioco del City. A me piace il bel calcio con uno stadio caldo. Oggi l’Etihad Stadium era morto, era assolutamente morto. Gli unici tifosi che riuscivamo a sentire erano quelli dell’Inter, loro sono stati davvero bravi. Ma c’era zero atmosfera oggi all’Etihad. Tu pensi che ci debba essere in una grande notte europea, ma era totalmente assente”.