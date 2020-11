Silvestri su Handanovic: “Anche se ha avuto un piccolo calo, rimane un esempio da seguire”

Marco Silvestri è stato sicuramente uno dei portieri rivelazione delle ultime stagioni e anche in questo avvio ha dimostrato le proprie qualità con l’Hellas Verona. Ospite di Campo Aperto su Sky, il portiere ha parlato anche di Samir Handanovic, al centro di critiche per le tanti rete subite sinora.

Silvestri, designato poi da Gianluca Di Marzio proprio come possibile erede del capitano nerazzurro, ha difeso Handanovic: “A prescindere dal leggero calo di rendimento, rimane un portiere straordinario, uno da cui prendere ispirazione in tutto. Ci sa fare con i piedi, è bravo nelle uscite, para tanto, ha una grane personalità… Ha veramente tutto”.

“Quando ci ho giocato contro l’anno scorso gli ho chiesto come facesse a giocare così, ad avere quella sicurezza per giocare palla a terra, per essere così spavaldo con la palla tra i piedi, proprio come vuole Conte. Lui vuole che la manovra parta da dietro e uno come lui è perfetto. Rischia sempre, ma lo fa con grande serenità. I portieri di squadre piccole come sono io non se lo possono permettere, ogni errore può essere fatale. Lui mi rispose che con il lavoro si migliora ogni aspetto e ti passa anche la paura di fare certe cose”.

