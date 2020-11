Il ct dell’Argentina annuncia i titolari: “Lautaro Martinez giocherà dal primo minuto”

Lionel Scaloni non è uno di molte parole e anche nella conferenza stampa in vista dell’incontro di mercoledì notte contro il Perù va dritto al sodo snocciolando la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Ci sarà anche Lautaro Martinez tra i titolari dell’Argentina: Conte dovrà sperare che non ci siano ricadute.

“La squadra è confermata. Andremo con Armani, Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Nico González, Messi e Lautaro Martinez”.

