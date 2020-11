Di Marzio su Silvestri: “Penso sia pronto al grande salto. Inter? Perché no”

Gianluca Di Marzio è ormai un guru di mercato e, le rare volte in cui lancia un “sassolino”, spesso ha la risonanza di un’autentica bomba. Per questo le sue parole a Sky, mentre era ospite della trasmissione Campo Aperto insieme a Marco Silvestri, portiere rivelazione della stagione nell’Hellas Verona, potrebbero celare un indizio importante.

Di Marzio infatti ha dichiarato: “Penso che ormai per Silvestri sia giunta l’ora del grande salto, lo vedo pronto. Magari come dopo Handanovic per l’Inter, perché no?”

L’opinionista poi si è affrettato ad aggiustare il tiro, bollandola solo come una sua ipotesi, ma è ovvio che adesso la pulce è nell’orecchio: Silvestri potrebbe diventare veramente il nuovo portiere dell’Inter prossimamente?

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<