Skriniar: “Scudetto? Gioia indescrivibile. Abbiamo interrotto il dominio della Juventus, che impresa!”

Il difensore slovacco è incontenibile dopo la vittoria del 19esimo scudetto

Milan Skriniar non ha ancora smesso di festeggiare il 19esimo scudetto vinto nello scorso weekend. Il muro slovacco di Conte si è concesso ai microfoni di Sport.sk per raccontare tutta la sua emozione dopo lo storico trionfo.

Ecco le sue parole: "Provo sentimenti indescrivibili, una gioia irreale. È un enorme successo. Per me, la società, i tifosi. Dopotutto, stanno aspettando da undici lunghi anni. Questo per me è chiaramente il più grande successo della sua carriera. Vincere un titolo italiano è molto impegnativo. È incredibile, probabilmente capirò tutto con il tempo. Dedico il titolo a tutti gli slovacchi. Sono molto contento di averlo portato nel nostro paese. Mi hanno scritto in tanti, l'unico dispiacere è che non possiamo festeggiare con i nostri fan".