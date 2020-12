Sky – Lukaku come Babbo Natale: regalo speciale ai compagni in vista dello Shakhtar

“E’ da piccoli particolari che si giudica un campione”, o meglio un leader. Romelu Lukaku lo è dentro il campo ma soprattutto fuori.

Come riportato da Sky Sport questa mattina l’attaccante belga, nelle vesti di Babbo Natale, si è presentato alla Pinetina e ha portato una consolle di videogiochi ai compagni. Un modo per mostrare l’affetto alla squadra ma soprattutto per compattare l’intero spogliatoio in vista della sfida delicata in programma mercoledì sera contro lo Shakhtar.

