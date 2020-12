Niente da fare per Vidal: non si allena con la squadra, improbabile la presenza con lo Shakhtar

Brutte notizie per Antonio Conte, che nella partita più importante di questo inizio di stagione, quella di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, dovrà fare a meno del suo pupillo Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha accusato un piccolo fastidio ai flessori della coscia sinistra durante la gara con il Bologna e nelle ultime ore ha eseguito ulteriori esami strumentali per accertare l’entità del problema.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista non si è allenato con il gruppo nella giornata di oggi e con ogni probabilità non prenderà parte alla delicata gara di Champions League. Le scelte di Antonio Conte in vista della sfida fra Inter e Shakhtar saranno dunque obbligate, almeno in mezzo al campo.

A disposizione ci sono infatti i soli Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, oltre a quel Christian Eriksen ormai fuori dai progetti dell’allenatore ed a Stefano Sensi, con ancora troppi pochi minuti nelle gambe per poter essere impiegato dal primo minuto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<