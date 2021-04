Sky – Perisic da valutare contro il Napoli, così come Vidal. Torna Barella

Domenica alle 20:45 il match

Dopo due giorni di riposo a seguito della vittoria di domenica in casa contro il Cagliari , l' Inter di Antonio Conte oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista del match di domenica prossima alle 20:45 al Diego Armando Maradona di Napoli.

Un test importante per la formazione nerazzurra, reduce da 11 vittorie di fila e con nessuna intenzione di fermarsi. Come riportato da Sky Sport sotto osservazione ci sono le condizioni di Ivan Perisic ed Arturo Vidal, entrambi ai box per infortunio. Le speranze di rivederli in campo già domenica contro il Napoli sono minime, soprattutto in vista dell'impegno infrasettimanale contro lo Spezia. Tornerà invece al centro del campo - dopo un turno di squalifica - Nicolò Barella.