Lukaku: “Abbiamo fame di risultati, la Serie A è difficile. Conte? A noi attaccanti dice sempre…”

Big Rom a 360°

Capocannoniere dell' Inter con 27 reti, conditi da 8 assist, ed a soli 3 gol da quota 30 per la seconda stagione consecutiva: Romelu Lukaku è uno, se non il leader di questa squadra, che con le sue prestazioni sta trascinando i compagni verso lo Scudetto.

Oggi Big Rom oggi è stato ospite della pagina Instagram 4-3-3. Ecco le sue parole: "Sto bene, quest'anno siamo migliorati molto rispetto agli alti e bassi dell'anno scorso. La squadra è composta da molti giovani e tutti abbiamo fatto uno step in avanti. Mancano ancora molte partite, ma abbiamo fame per raggiungere i risultati".

STAGIONE - "Non mi aspettavo di essere così in alto, perché il campionato italiano è davvero difficile e devi preparare al meglio ogni partita. Cerchiamo la miglior soluzione e difendiamo davvero bene, infatti penso che il reparto difensivo ed il portiere stiano facendo ottime cose. Lo sappiamo anche noi attaccanti: se non prendiamo gol prima o poi lo facciamo".