Mercato – Il futuro di Dimarco diviso tra l’Inter e il Verona: gli scenari

Il terzino sinistro è attualmente in prestito alla formazione allenata da Ivan Juric

E' stata fin qui una stagione sicuramente positiva per Federico Dimarco, la seconda consecutiva giocata con la maglia dell'HellasVerona. L'esterno sinistro in particolare sotto la guida di Ivan Juric ha mostrato un'ottima crescita, soprattutto dimostrando grande adattamento non solo da laterale a tutta fascia ma anche da terzo centrale in una difesa a tre. Per questo motivo, dal momento che il suo cartellino è ancora di proprietà dell'Inter, qualora dovesse tornare potrebbe essere nuovamente valutato da Antonio Conte.