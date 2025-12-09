Slot lascia Salah a casa: “Non aveva il diritto di farlo”

Confermando le sensazioni dei giorni scorsi, Arne Slot ha deciso di non convocare Mohamed Salah nel big match di questa sera a San Siro contro l‘Inter. Dopo durissimo sfogo contro squadra e allenatore nei giorni scorsi, il fortissimo attaccante egiziano non prenderà parte alla trasferta di questa sera a Milano. La sua esperienza al Liverpool, come ammesso dall’allenatore olandese in conferenza stampa, potrebbe essere giunta al capolinea.

Così Slot su Salah verso Inter-Liverpool: “Dopo il suo sfogo, che non ci aspettavamo, gli abbiamo comunicato che non avrebbe volato con noi a Milano e la sua reazione è stata… breve. Prima di sabato avevamo parlato parecchio e non so perché si sia sentito tradito dalla squadra. Sono un allenatore calmo ed educato, ma non vuol dire che io sia debole. Lui ha il diritto di provare queste sensazioni, ma non di diffonderle ai media. E da parte nostra, abbiamo il diritto di rispondere… Credo che si possa tornare indietro, anche se sono rimasto sorpreso nel leggere le sue dichiarazioni: la mia autorità non è stata comunque minata, alla fine è una faccenda complicata per tutti che impatta sulla squadra”.