Social – Anche Nainggolan conferma: “Sono risultato positivo al Covid”

La notizia è di ieri, ma soltanto oggi il diretto interessato Nainggolan si è esposto pubblicamente sui social: con una storia su Instagram infatti il belga ha confermato la sua positività al Covid augurandosi di tornare presto in campo.

“Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono positivo al Covid. Sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi state trasmettendo. Spero di tornare presto”. Sono queste le parole usate da Nainggolan, scritte spontaneamente su uno sfondo nero, come già fatto da Skriniar e Bastoni, altri giocatori dell’Inter positivi al Coronavirus.

