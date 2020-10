Social – L’Inter ricorda l’ultimo derby nella puntata di Comebacks

La quarta giornata di ritorno dello scorso campionato: va in scena Inter-Milan, derby in cui torna Ibrahimovic da avversario. Le cose si mettono subito bene per il Milan che va all’intervallo in vantaggio di due reti, una delle quali messe a segno proprio dallo svedese.

L’ultima puntata di Comebacks parte proprio da qui: “Non è da tutti rialzarsi”, ma l’Inter, pazza da sempre, sa come si fa e con una rimonta nella ripresa surclassa il Milan finendo per imporsi 4-2. Le parole di Conte che ammette le difficoltà nella prima frazione aprono al poker aperto da Brozovic.

“Siamo andati nella m***a nel primo tempo” non bada a francesismi De Vrji “ma abbiamo dimostrato di avere un grande cuore”. Dopo il gol del croato, si scatenano anche Vecino, il difensore olandese e il sigillo finale di Lukaku per una serata da sogno. Il video, in collaborazione con Dazn, ripercorre proprio tutta la partita che aveva portato l’Inter ad avvicinarsi alla lotta Scudetto prima della pausa imposta dal Coronavirus.

