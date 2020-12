Christian Eriksen ha saltato Hellas Verona-Inter dello scorso 23 dicembre per volare in Danimarca dalla sua famiglia per assistere la moglie che stava aspettando il secondo figlio, ed ha avuto l’ok sia di Antonio Conte che della stessa società. Oggi il centrocampista danese ha pubblicato una foto sul suo account Instagram con cui ha annunciato la nascita del suo secondogenito.