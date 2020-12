Pinamonti verso la partenza: l’ingaggio può essere un problema. I dettagli

L’avventura nerazzurra di Andrea Pinamonti non stenta a decollare. L’attaccante non ha convinto pienamente Antonio Conte ed è destinato a partire in questa sessione di mercato invernale. A inizio stagione era considerato un giocatore che potesse far rifiatare Lukaku o Lautaro, ma così non è stato viste le sole 3 presenza in questa stagione, 2 in Serie A e una in Champions League. Pinamonti ha dunque le valigie pronte e le squadre pretendenti per averlo sono molte.

Come riporta tuttomercatoweb.com, l’attaccante potrebbe andare via in prestito per la seconda parte di questa stagione. Il problema, però, potrebbe essere l’ingaggio del giocatore: l’attuale stipendio è superiore al milione di euro. La cifra risulta essere troppo elevata per squadre come Parma, Bologna e Benevento che vorrebbero acquistare il giocatore e la soluzione potrebbe essere quella adottata con Radja Nainggolan: l’ingaggio potrà essere pagato in parte dall’Inter e in parte dalla società in cui l’attaccante potrebbe approdare. Pinamonti dunque è pronto a partire per acquisire minutaggio e gol che potrebbero consacrare definitivamente il talento nerazzurro.

