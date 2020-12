Verso Inter-Crotone, Cigarini si ferma ancora. Rispoli verso il rientro

Domenica si torna in campo per la prima partita del 2021 e sarà l’Inter di Antonio Conte ad aprire la giornata di Serie A. Alle 12:30 a San Siro i nerazzurri – reduci da sette vittorie di fila – ospiteranno il Crotone a caccia di punti fondamentali per la lotta salvezza.

Come riportato dal sito ufficiale del club l’allenatore Giovanni Stroppa deve fare i conti con l’infermeria in vista del match di domenica. Luca Cigarini – si legge – “ieri con il gruppo, non ha preso parte alle sedute odierne a causa di un dolore al gemello della gamba sinistra e nelle prossime ore sarà sottoposto ad esami strumentali per valutare le sue condizioni”. Al suo posto al centro del campo ci sarà così Petriccione. Sta recuperando la condizione invece Andrea Rispoli.

